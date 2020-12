Wat is de beste soundbar? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een soundbar is de meest eenvoudige manier om het geluid van je tv een flink stuk te verbeteren. Het kost niet veel ruimte en je sluit de soundbar meestal heel gemakkelijk aan. Maar wil je een echte bioscoopervaring thuis? Dan kun je beter een homecinemaset aanschaffen met meerdere speakers.

De Consumentenbond test soundbars op onder meer geluidskwaliteit, gebruiksgemak en energiegebruik. Er zijn in totaal 43 soundbars getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een soundbar van Yamaha is de Beste uit de Test. Een model van JBL is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Yamaha YSP-2700 Prijs: 899 euro

Testoordeel: 8,1

Wifi: Ja

Subwoofer: Ja

Spotify Connect: Ja

De Yamaha blinkt uit door het uitstekende geluid. Het geluid klinkt goed in stereo en de verschillende lagen (hoog, midden en laag) zijn goed in balans. Ook als je hem flink hard zet, blijft het geluid zuiver.

Met geluidseffecten tijdens een film heeft hij geen enkele moeite. Links en rechts zijn goed te onderscheiden. Alleen de bas zou nog iets dieper mogen klinken.

Installeren gaat heel eenvoudig en de bediening van de soundbar is simpel. Via wifi of bluetooth verbind je hem met je tablet of smartphone. Je kunt muziek streamen via bijvoorbeeld Apple Airplay en Spotify Connect. Hij heeft drie HDMI-ingangen, zodat je voldoende ruimte hebt voor een spelcomputer én mediaspeler.

Een nadeel is het relatief hoge energiegebruik. Als je de soundbar uitschakelt, gaat hij in de stand-bystand. In deze stand gebruikt hij meer energie dan gemiddeld. Je kunt hem helaas niet helemaal uitzetten, behalve door de stekker eruit te trekken. Tip: sluit hem aan op een stekkerdoos met aan-uitschakelaar.

Beste Koop: JBL Bar 5.1 Surround Prijs: 444 euro

Testoordeel: 6,7

Wifi: Ja

Subwoofer: Ja

Spotify Connect: Ja

De JBL is een goed en goedkoper alternatief. Op geluidskwaliteit lever je wel wat in, maar het geluid is nog steeds ruim voldoende.

Waar de JBL vooral in uitblinkt is het gebruiksgemak. Dat is uitstekend. De installatie en bediening werken heel eenvoudig. Net als de Yamaha heeft hij wifi en bluetooth. Ook kun je muziek streamen via bijvoorbeeld Apple Airplay of Spotify Connect.

Een nadeel is dat hij maar één HDMI-ingang heeft. Daarnaast is - net als bij de Yamaha - het energiegebruik in de stand-bystand hoger dan gemiddeld en is er geen knop om de soundbar helemaal uit te zetten.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.