Visa en Mastercard stoppen met het faciliteren van betalingen aan Pornhub, maken de twee bedrijven bekend. Het besluit volgt op een artikel in The New York Times waarin staat dat veel video's op de pornosite kindermisbruik bevatten.

Mastercard meldt dat het gebruik van zijn betaalkaarten op Pornhub permanent stopt, nadat eigen onderzoek de bevindingen van illegale beelden bevestigde.

Visa heeft ondersteuning voor zijn kaarten voorlopig opgeschort; het onderzoek van het bedrijf loopt nog.

Pornhub noemt de acties van de bedrijven "teleurstellend" en laat weten dat het bedrijf nieuwe maatregelen heeft genomen om de verspreiding van beelden tegen te gaan. Zo kunnen alleen partners van de site video's uploaden en is downloaden alleen mogelijk voor bezoekers die betalen.

"Dit nieuws is een klap voor de honderdduizenden modellen die van ons platform afhankelijk zijn voor hun inkomen", aldus Pornhub.