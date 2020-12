Hackers hebben geprobeerd in te breken in de computersystemen van Air France-KLM, meldt de NOS donderdag op basis van bronnen. De impact van de aanval is nog niet bekend.

Volgens de bronnen zijn medewerkers gevraagd een nieuw wachtwoord in te stellen, zodat hackers niet meer kunnen inloggen. KLM wilde niet reageren op vragen van de NOS.

Zowel de Nederlandse als de Franse tak van de luchtvaartmaatschappij was doelwit. Het lijkt erop dat de hackers op zoek waren naar informatie om een volgende aanval te kunnen uitvoeren. Het onderzoek naar de aanval loopt nog, maar er zouden geen gegevens van klanten gelekt zijn.

Het komt de laatste tijd vaker voor dat bedrijven en overheidsinstellingen door hackers aangevallen worden. Zo zijn er onlangs meerdere hackpogingen gedaan om informatie over coronavaccins te verkrijgen.