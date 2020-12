VodafoneZiggo-topman Jeroen Hoencamp hoeft niet persoonlijk te verklaren dat het 5G-netwerk in Nederland veilig is en de volksgezondheid niet schaadt. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland donderdag bepaald in een kort geding dat de Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) had aangespannen.

Eerder verloor de bond al vergelijkbare zaken tegen KPN-CEO Joost Farwerck en T-Mobile-topman Søren Abildgaard.

In de zaak tegen Farwerck bepaalde de rechter in Rotterdam dat een kort geding niet bedoeld is om een garantie af te geven. De rechter in Den Haag oordeelde in de zaak tegen Abildgaard dat er geen sprake van een onrechtmatige daad is als de T-Mobile-topman de verklaring niet zou afgeven en dat de NBO daarom geen zaak had.

De NBO zegt te streven naar een rechtvaardiger en democratischer Nederland. Ook wil de bond dat de belangen van de Nederlandse bevolking meer centraal komen te staan.