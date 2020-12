Gebruikers van Facebook-diensten hebben sinds donderdagochtend last van een storing. Facebook Messenger, Instagram en WhatsApp werken niet naar behoren, blijkt uit duizenden meldingen op downdector.

Wereldwijd klagen gebruikers over berichten die niet worden verzonden. In sommige gevallen werken de diensten helemaal niet.

Ook in Nederland hebben sommige gebruikers last van de storing. Met name het verzenden van berichten via Facebook Messenger en Instagram lijkt voor sommige gebruikers niet te werken. De problemen met WhatsApp lijken in Nederland vooralsnog beperkt.

Een woordvoerder van Facebook heeft tegenover Reuters bevestigd dat er inderdaad problemen zijn met de verschillende diensten. Ze doen er alles aan om "alles zo snel mogelijk weer goed te laten werken".