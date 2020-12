De Franse privacyautoriteit CNIL heeft Google en Amazon een boete van respectievelijk 100 miljoen en 35 miljoen euro gegeven, maakt de waakhond donderdag bekend.

Google en Amazon krijgen de boete omdat de bedrijven zonder toestemming advertentiecookies plaatsten bij bezoekers van de Franse website van de zoekmachine en de internetwinkel.

Cookies zijn kleine bestandjes die op het apparaat opgeslagen kunnen worden. Ze zijn er in verschillende vormen. Sommige zijn nodig om een website werkend te houden, bijvoorbeeld om de bezoeker ingelogd te houden. Andere worden gebruikt om bezoekers online te volgen.

De CNIL concludeerde na onderzoek dat Google en Amazon cookies plaatsten zonder dat een bezoeker daar iets tegen kon doen. Het ging onder meer om cookies die gebruikt worden voor advertenties.

Omdat dit soort cookies niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website, mogen deze echter pas geplaatst worden na toestemming van de bezoeker.

Ook werden bezoekers niet goed geïnformeerd over de plaatsing en het doel van de cookies. In Googles geval bleef een advertentiecookie ook actief nadat een bezoeker bezwaar had gemaakt tegen plaatsing.

Dwangsom van 100.000 euro per dag

Naast de miljoenenboete hebben Google en Amazon ook drie maanden de tijd gekregen om te stoppen met hun illegale cookiepraktijken. Doen zij dat tegen die tijd niet, dan eist de CNIL per dag van de overtreding nog eens een bedrag van 100.000 euro op.

NU.nl heeft zowel Google als Amazon om een reactie gevraagd. Dit bericht wordt aangevuld zodra meer informatie bekend is.