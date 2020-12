Cruise is begonnen met het testen van zelfrijdende auto's zonder mens achter het stuur, maakt het dochterbedrijf van General Motors (GM) bekend in een video.

Het bedrijf rijdt rond in San Francisco in de staat Californië, waar het in oktober toestemming kreeg van de lokale transportautoriteit om zonder bestuurder te rijden.

In de auto zit nog altijd een persoon op de bijrijdersstoel die kan ingrijpen als dat nodig is. Naast Cruise zijn er slechts vier andere bedrijven die op dit moment in Californië toestemming hebben voor soortgelijke tests.

Bedrijven die werken aan autonoom rijden komen terecht in Californië omdat de regio innovatie omarmt - onder meer Silicon Valley met allerlei grote technologiebedrijven is er gevestigd - maar ook vanwege het zonnige klimaat, wat het voor de auto's makkelijker maakt om de omgeving te verkennen.

Naast Cruise hebben onder andere ook voormalig Google-bedrijf Waymo en Zoox, eigendom van internetgigant Amazon, toestemming om in Californië tests uit te voeren zonder mens achter het stuur.