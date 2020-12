Een prototype Starship-raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX is in de nacht van woensdag op donderdag geëxplodeerd na een verder succesvolle testlancering, onder meer door de raket in horizontale positie naar beneden te laten vallen.

De raket explodeerde zodra het het landingplatform raakte, nadat een gecontroleerd in die richting was afgedwaald om te landen.

Na lancering werd het Starship SN8-model ruim vier en een halve minuut door de actieve raketmotors omhoog geduwd. Zodra het apparaat zijn vrije val inzette, werd het zoals bedoeld in horizontale positie geduwd.

Vlak boven de aarde werd de raket met een raketmotor weer in verticale stand geforceerd, maar ontplofte zodra het de grond raakte.

142 Marsraket Starship van SpaceX explodeert bij landing na testvlucht

SpaceX-directeur Elon Musk spreekt van een succes

SpaceX-oprichter en -directeur Elon Musk schreef na de explosie op Twitter dat de druk op de brandstoftank laag was tijdens de afdaling, waardoor de landingssnelheid te hoog was.

Hij voegde toe dat SpaceX alle data had verzameld die het met de testvlucht wilde verkrijgen en noemde de lanceringsfase een succes.

De Starship-raket staat centraal is Musks plannen om ruimtevaart uiteindelijk goedkoper te maken, onder meer door onderdelen te herbruiken door ze op aarde te laten landen.

De multimiljonair stuit op weerstand van omwonenden van SpaceX' lanceringsfaciliteiten in de Amerikaanse staat Texas. Musk wil het gebied gebruiken om het bedrijventerrein uit te breiden, maar de inwoners van Boca Chica willen hun huizen niet verkopen.