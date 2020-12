Bij de hackaanval op het Europees medicijnagentschap EMA hebben hackers documenten ingezien over het Pfizer-vaccin. Dat melden de fabrikanten van het vaccin, het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech, woensdag. Het EMA zelf gaf na het nieuws over de hack geen details over de getroffen gegevens.

De fabrikanten melden dat er volgens hen geen persoonlijke gegevens van bijvoorbeeld deelnemers aan medische proeven in gevaar zijn gekomen. Ook zal het voorval volgens Pfizer geen invloed hebben op de goedkeuringsprocedure voor het vaccin. EMA moet het vaccin goedkeuren voor de Europese markt.

Het is nog onbekend wie er achter de hack zit of zitten, waarom het gedaan is en wanneer de hack heeft plaatsgevonden. Of er nog meer gegevens naast documenten over het vaccin zijn ingezien, is nog onduidelijk.

Eerder op de dag maakte EMA het nieuws over de cyberaanval bekend, met alleen de mededeling dat het voorval wordt onderzocht. "EMA kan gedurende het onderzoek geen verdere details geven. Meer informatie zal te zijner tijd bekend worden gemaakt", aldus het agentschap in een verklaring.

Het EMA, dat gevestigd is in Amsterdam, heeft aangifte gedaan. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de hack.

Pfizer-vaccin naar verwachting als eerste goedgekeurd in EU

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech wordt naar verwachting als eerste goedgekeurd in de Europese Unie. Het Verenigd Koninkrijk heeft het middel al goedgekeurd met een versneld proces. In de Verenigde Staten kijkt medicijnwaakhond FDA op dit moment of dit vaccin goed genoeg is.

Afgelopen week begon het Verenigd Koninkrijk al aan het vaccinatieprogramma met dit vaccin, dat als eerste werd toegediend aan een negentigjarige vrouw. Zij werd de eerste persoon die niet in het kader van een onderzoek is ingeënt met het middel van Pfizer en BioNTech.

Nederland gaat daarna waarschijnlijk begin januari van start met de vaccinatiecampagne. Naar verwachting worden er begin januari 507.000 doses van het vaccin geleverd. Ook een ander vaccin, dat van Moderna, wacht momenteel op goedkeuring van EMA.