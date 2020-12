De cloudgamingdienst van Xbox is vanaf begin 2021 ook op pc's en iOS-apparaten te gebruiken.

Xbox was lange tijd met Apple in conflict over het aanbieden van de dienst op iOS. Apple wil een dergelijke dienst alleen in zijn appwinkel accepteren als alle games individueel gekeurd zijn.

Verschillende soortgelijke abonnementsdiensten maken daarom gebruik van een omweg via de browser in plaats van de App Store. Vermoedelijk zal Xbox hetzelfde doen.

De clouddienst maakt het mogelijk om games direct naar een scherm te streamen. Er hoeft dan niks gedownload te worden. De spelcomputergigant breidde de dienst in september uit naar Android-apparaten voor abonnees van zijn abonnementsdienst Game Pass Ultimate.

In Nederland is de clouddienst al te gebruiken, maar Xbox zal deze begin dit jaar naar nog meer landen uitbreiden. Ook kondigde het bedrijf meerdere games aan die komend jaar via Game Pass gespeeld kunnen worden. Het gaat onder meer om Halo Infinite.