Het Europees medicijnagentschap EMA is doelwit van een cyberaanval, meldt de organisatie woensdag op haar website. Het agentschap zegt een onderzoek te zijn gestart.

"EMA kan terwijl het onderzoek loopt geen verdere details geven. Meer informatie zal te zijner tijd bekend worden gemaakt."

Het medicijnagentschap beoordeelt of een vaccin voor het coronavirus goedgekeurd wordt voor de Europese markt. Op dit moment wachten vaccinmakers Moderna en Pfizer op een akkoord van het EMA om hun vaccins beschikbaar te kunnen stellen.

Zonder verdere informatie is niet goed te beoordelen hoe dreigend de cyberaanval is. Het kan gaan om een mislukte poging zonder verdere gevolgen tot een situatie waarbij hackers zijn binnengedrongen in de systemen en gegevens hebben gestolen, ontoegankelijk hebben gemaakt of hebben vernietigd.

Dat het EMA het nodig acht publiekelijk melding te maken, kan duiden op een serieuze aanval die gevolgen heeft of heeft gehad.

De goedkeuring van het vaccin door het EMA is nodig voordat ook het vaccinatieprogramma kan beginnen. Als het proces verloopt zoals verwacht, begint vaccinatie in Nederland in de eerste week van 2021, maakte minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) begin december bekend.