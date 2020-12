Google stopt vanaf 15 maart 2021 met de ondersteuning van zijn Workspace-apps in Internet Explorer 11 (IE11). Onder meer Gmail, Google Agenda en Google Drive worden vanaf dat moment niet meer ondersteund in de browser, meldt Google in een blogbericht.

Mensen die werken met Internet Explorer worden de komende tijd aangeraden een andere browser te gebruiken als ze apps van Google Workspace willen openen. Google voert namelijk geen updates meer door voor de browser. Met de waarschuwing om over te stappen, wil Google voorkomen dat mensen last krijgen van verminderde prestaties of kwetsbaarheden in de beveiliging.

Microsoft schroeft de ondersteuning voor IE11 steeds verder terug. Volgend jaar worden Microsoft 365-apps zoals Office 365, OneDrive en Outlook niet meer ondersteund. Microsoft Teams wordt op het moment al niet meer ondersteund.

Het bedrijf legt de focus meer op de nieuwe Edge-browser. Toch stopt Microsoft nog niet helemaal met IE11, omdat het deel uitmaakt van het Windows-besturingssysteem. Ondersteuning voor de browser zal daarom pas stoppen als Microsoft het betreffende besturingssysteem niet meer ondersteunt.