Google heeft in een jaaroverzicht bekendgemaakt waar Nederlanders in 2020 het meest naar zochten. De lijst wordt aangevoerd door de zoekopdracht 'Coronavirus', gevolgd door 'RIVM' en de verkiezingen in de Verenigde Staten.

In de top tien staat verder ook 'Snappet', een digitale leeromgeving. Daarnaast zijn Fred van Leer en de dit jaar overleden basketballer Kobe Bryant in de lijst te vinden.

Populairste Google-zoekopdrachten van 2020

Coronavirus RIVM Verkiezingen Amerika Coronavirus Nederland Snappet Kobe Bryant Fred van Leer iPhone 12 Corona Dashboard Joe Biden

Google maakte verder bekend welke vragen gebruikers het meest invoerden. Zo zochten mensen naar antwoorden op de vragen 'Wat is een lockdown?', 'Waarom hamsteren we wc-papier?', 'Waarom zijn cornflakes uitgevonden?' en 'Wat is een transgender?'.

Marco Borsato voert de lijst aan van Nederlandse artiesten naar wie het meest werd gezocht, gevolgd door Iris Hond en Noortje Herlaar. Boer zoekt Vrouw blijkt het meest gegoogelde tv-programma. Over Mijn Lijk en Wie is de Mol? staan eveneens in de top drie.

Ook Twitter maakte deze week zijn jaarlijst bekend. Op het socialemediaplatform waren dit jaar #coronavirus en #blacklivesmatter de meestgebruikte hashtags. Ook #persconferentie, #trump, #lockdown en #dtv (durf te vragen) stonden in de top tien.