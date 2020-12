Uber heeft zijn afdeling voor vliegende taxi's verkocht aan Joby Aviation, een Amerikaanse fabrikant van elektrische luchtvaartuigen. Dat maakten beide bedrijven dinsdag bekend.

De overname maakt het voor Joby mogelijk om gebruik te maken van de Uber-app als het bedrijf in 2023 taxiritten wil gaan aanbieden. Dat gebeurt met elektrische toestellen die verticaal kunnen opstijgen en landen.

Details rondom de overname zijn niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Uber 75 miljoen dollar (zo'n 61 miljoen euro) in Joby Aviation investeert. Door in het bedrijf te investeren hoeft Uber zelf geen vliegende taxi's meer te ontwikkelen, maar blijft het wel betrokken bij het aanbieden van dit soort ritten.

Eerder deze week verkocht Uber ook zijn afdeling die zelfrijdende auto's ontwikkelt. De divisie werd overgenomen door het bedrijf Aurora, dat software maakt voor zelfrijdende auto's.

Ook in dat geval zei Uber te investeren. Het bedrijf zal uiteindelijk via de Uber-app auto's aanbieden die met het systeem van Aurora rijden.