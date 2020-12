De populaire pornowebsite Pornhub gaat met nieuwe maatregelen illegale beelden op zijn platform aanpakken. Dat maakt het bedrijf dinsdag bekend op zijn website. Met de maatregelen reageert Pornhub op berichtgeving door The New York Times. Die krant schreef dat veel video's op de site seksueel misbruik van minderjarigen en onvrijwillige seks bevatten.

"Vandaag nemen wij belangrijke maatregelen om onze gemeenschap beter te beschermen", meldde Pornhub in een bericht op de website. "In de toekomst staan ​​we alleen correct geïdentificeerde gebruikers toe om inhoud te plaatsen."

Pornhub zegt dat vanaf nu alleen nog partners van de website en personen die via de website advertentie-inkomsten genereren video's kunnen uploaden. Vanaf volgend jaar moeten mensen zich eerst identificeren voordat ze video's kunnen uploaden.

De mogelijkheid om video's te downloaden is voortaan alleen nog voor betalende gebruikers, zegt Pornhub. Dat kon voorheen iedereen, maar dat zorgde er volgens The New York Times voor dat illegale content ook na ingrijpen van de pornowebsite nog circuleerde. De site belooft verder dat video's beter worden gecontroleerd door moderatoren.

Maandag startten creditcardbedrijven Mastercard en Visa een onderzoek naar hun banden met Pornhub. Ze dreigden de banden te verbreken als blijkt dat de site zich niet aan de wet houdt.

Volgens Pornhub werd de website vorig jaar 42 miljard keer bezocht. De miljoenen nieuwe video's die in 2019 werden geüpload op Pornhub vormden bij elkaar ongeveer 1,36 miljoen uur aan beeldmateriaal, wat neerkomt op meer dan 150 jaar.