Apple gaat binnenkort in zijn App Store vermelden welke persoonlijke gegevens door apps worden gebruikt. Daarmee komt Apple tegemoet aan de oproep van 27 internationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Apple heeft op de productpagina's in de App Store een nieuw kopje toegevoegd met informatie over de gegevens die een app verzamelt. Die informatie wordt in begrijpelijke taal en met icoontjes uitgelegd. Het duurt enkele dagen voordat de update voor iedereen zichtbaar is. Google heeft volgens de ACM nog geen gehoor gegeven aan de oproep van de toezichthouders om een dergelijke update door te voeren.

Gebruikers kunnen straks het privacybeleid makkelijker laten meewegen als ze overwegen een app te installeren. Dat zou aanbieders van apps moeten stimuleren met elkaar te concurreren op het vlak van gunstige privacyvoorwaarden, zo redeneert de ACM.

"Het is voor consumenten van belang dat zij apps in de App Store kunnen vergelijken op essentiële kenmerken, zoals gegevensgebruik", zegt de ACM. "Het kan goed zijn dat een app gratis lijkt, maar dat de app verdient aan het doorverkopen van je persoonlijke gegevens. Het is belangrijk dat consumenten deze informatie hebben voordat zij de app gaan gebruiken. Hiermee houdt de consument zelf de regie over zijn privacy."

De toezichthouders riepen Apple en Google in maart 2019 al op gebruikers beter te informeren over het gebruik van gegevens, omdat die informatie lastig te vinden was.