China heeft 105 apps verwijderd die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, zo maakt de internetwaakhond bekend op zijn website. De opvallendste is de Amerikaanse reisapp TripAdvisor.

De Chinese autoriteit op het gebied van internet zegt dat de apps zich niet aan lokale wet- en regelgeving houden. China is bezig met een schoonmaakactie op de Chinese appwinkels, waarbij met name apps worden gewist die pornografische, terroristische en gewelddadige content verspreiden.

Het is niet bekend waarom TripAdvisor is gewist. De ontwikkelaar van de app heeft nog niet gereageerd. Ook voor andere apps geeft de Chinese toezichthouder geen details. Het gaat overigens met name om apps die in Nederland niet bekend zijn, zoals Single Dating Chat, Maak Park en Enjoying Color.

De verwijderingscampagne begon op 5 november na klachten van Chinese burgers over aanstootgevende content. De autoriteit zegt door te blijven gaan met het reguleren van apps in het land.