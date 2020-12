De populaire videoapp TikTok heeft voor de tweede keer gelijk gekregen van een Amerikaans hof, meldt Reuters. Ook dit keer werd een streep gehaald door het besluit van het ministerie van Economische Zaken om de werking van de app in het land te beperken.

Ruim een maand geleden werd voor het eerst door een Amerikaanse rechter geoordeeld dat TikTok niet verbannen mocht worden in de VS.

Volgens het Witte Huis vormt de Chinese app een bedreiging voor de veiligheid van Amerikanen. Via de app zouden gegevens van Amerikaanse gebruikers doorgespeeld kunnen worden aan de Chinese overheid.

De Amerikaanse president Donald Trump tekende op 6 augustus een decreet waarmee transacties tussen Amerikaanse bedrijven en TikTok geblokkeerd moesten worden. Daarmee zou de app onbruikbaar worden in de VS.

Maar door een voorlopig bevel van de rechter zijn de restricties niet doorgevoerd. Een woordvoerder van TikTok zegt tegen The Verge blij te zijn met het oordeel. Het ministerie van Economische Zaken houdt zich aan het bevel maar zegt "het decreet met volle macht te verdedigen".

Meerdere deadlines door elkaar

In de inmiddels verwarrende TikTok-zaak wordt ondertussen nog wel gesproken over de verkoop van de Amerikaanse tak van de app. De regering van Trump wil dat TikTok zijn Amerikaanse activiteiten onderbrengt bij een Amerikaans bedrijf. De deadline om dat te regelen verliep op 4 december en werd niet verlengd.

In de zaak lopen echter verschillende deadlines door elkaar. Zo loopt er nog een bezwaarprocedure van TikTok bij het Amerikaanse hof van beroep. Moederbedrijf ByteDance heeft nog tot 14 december om hiervoor documenten bij de rechtbank in te dienen.

In september ging Trump al wel akkoord met een overeenkomst tussen ByteDance, Oracle en Walmart, waarbij Amerikaanse activiteiten van TikTok in een nieuw bedrijf ondergebracht zouden worden. Of de deal doorgaat is maar de vraag. Zo heeft China nog geen goedkeuring gegeven en is het onduidelijk hoe deze constructie de veiligheidszorgen wegneemt.