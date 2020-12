De feestdagen zijn losgebroken, maar versoepelingen van de coronamaatregelen nog niet. Hoe kom je (op afstand) met vrienden en familie de Kerst door? Van spellen tot streamen: wij zetten een aantal tips op een rij voor online vertier.

Kahoot!

Kahoot! is van oorsprong een online onderwijsplatform uit Noorwegen, maar wordt inmiddels wereldwijd gebruikt om samen een quiz te spelen; op werk, school en met vrienden of familie. Het platform werkt met multiplechoicequizzen genaamd kahoots. Op afstand deelt de quizmaster z'n scherm via een videobeldienst zoals Teams of Zoom - terwijl de deelnemers via de website een code invoeren om toegang te krijgen.

Kahoot! is inmiddels niet gratis meer; al is er wel een proefperiode. Voor 10 euro per maand kun je met twintig spelers een quiz spelen - voor 20 euro per maand met vijftig man. Met nog meer mensen spelen? Dan kun je met honderd spelers terecht voor 40 euro per maand.

Jackbox Games: Party Packs via je laptop of pc

Jackbox Games heeft meerdere Party Packs die allen bestaan uit zes gezelschapsspellen die je makkelijk op afstand kunt spelen. Drawful is misschien wel een van de bekendste; een game waarbij iemand een woord probeert uit te leggen met een tekening. De overige spelers mogen het woord raden totdat de tijd op is.

Je kunt Jackbox ook op je pc spelen, bijvoorbeeld via gameplatform Steam. Daar kosten de nieuwste Party Packs 24,99 euro. Via elke videobeldienst kun je vervolgens je scherm delen en je vrienden uitnodigen. Het maximumaantal verschilt per spel. Je kunt het spel starten als je vrienden op de website zijn beland en een specifieke code hebben ingevoerd.

62 Bekijk de trailer van The Jackbox Party Pack 7

Samen programma's, series en films streamen

Op afstand je favoriete kerstfilm kijken maar toch het idee hebben dat je een beetje samen bent? Daar hebben onder meer de streamingdiensten van NPO, Disney en Netflix iets op bedacht.

Zo introduceerde de NPO Start-app een tijdje gelden al NPO Samen. Het idee is dat je met meerdere mensen (maximaal vier camera's) op afstand samen naar een programma, serie of (kerst)film kijkt. Deze optie is helemaal gratis, maar om deze reden is het ook niet mogelijk om samen naar programma's van het betaalde NPO Plus te kijken. Alleen de programma's en films zijn toegankelijk die voor iedereen beschikbaar zijn.

Als je samen wil kijken, ga je eerst naar de website. Vervolgens naar het programma of de film in kwestie - waar je op het 'kijk samen'-icoon klikt. Er verschijnt een link die je kunt delen met je vrienden of familie.

Home Alone-marathon met Disney+

Sinds ongeveer twee maanden is de functie GroupWatch ook beschikbaar in Nederland op Disney+. Hiermee kun je met zeven mensen tegelijk een Home Alone-marathon houden. Ook hier klik je op het 'kijk samen-icoon' om mensen uit te nodigen. Als je tijdens het kijken pauzeert of terugspoelt, gebeurt dat bij iedereen. Ondertussen kun je in de chat met emoji's reageren.

Voor de functie heeft iedereen een Disney+-abonnement nodig van 6,99 euro per maand. Heb je familie in het buitenland? Dan gaat het streamingfeestje niet door; gebruikers moeten in hetzelfde land zijn in verband met rechten op bepaalde films.

Of kijk met z'n allen The Gringe op Netflix

Met Netflix Party kun je ook samen kijken. Wel moet je hiervoor even de speciale Chrome-extensie downloaden. Daarna kun je een link opvragen voor je favoriete kerstfilm. Door die te delen met maximaal vijftig man, kun je samen kijken én chatten.

Wel zijn er een paar beperkingen. Zo heeft iedereen een eigen Netflix-account nodig (vanaf 7,99 per maand) en is het alleen mogelijk om samen te kijken in Google Chrome. Bovendien werkt dit alleen op je laptop of pc, niet op mobiele apparaten.