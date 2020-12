De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) start een onderzoek naar een groot datalek bij het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal, schrijft NRC maandag. De krant ontdekte het datalek na eigen onderzoek.

Een secretaresse zou van 2014 tot 2018 regelmatig het medische dossier van de ex-vrouw van haar man hebben ingekeken, schrijft NRC. Ook misbruikte ze een procedure voor noodgevallen om inzage te krijgen in dossiers.

De man van de secretaresse zou de details uit het dossier hebben verwerkt in een roman. Het is niet duidelijk of het dossier ook al voor 2014 werd bekeken, doordat het Bravis Ziekenhuis destijds geen inzagegegevens bijhield.

Het ziekenhuis schrijft in een reactie op zijn website dat het sinds 2018 op de hoogte is van het voorval. "Op basis daarvan hebben we onze informatiebeveiliging verder aangescherpt en hebben we maatregelen getroffen tegen de betreffende medewerker." Vervolgens heeft het ziekenhuis melding gemaakt bij de AP, die de zaak in eerste instantie zonder verder onderzoek sloot.

Het Bravis Ziekenhuis bestaat in de huidige vorm sinds 2015, na een fusie tussen twee regionale ziekenhuizen. Er komen jaarlijks zo'n 170.000 patiënten.