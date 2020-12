Slachtoffers van datingfraude in Nederland verliezen gemiddeld 17.000 euro, blijkt uit meldingen bij de Fraudehelpdesk. Dat bedrag is twee keer zo hoog als in 2019, terwijl het aantal slachtoffers juist is afgenomen.

In Nederland hebben zich in 2019 ruim 412 slachtoffers gemeld, terwijl dat er in de eerste tien maanden van dit jaar slechts 212 waren, laat een woordvoerder maandag aan NU.nl weten. Maar het bedrag waarvoor zij worden opgelicht, is verdubbeld tot gemiddeld 17.000 euro per persoon. De oorzaak van de verdubbeling is niet duidelijk.

Bij datingfraude neemt een oplichter de identiteit van een ideale partner aan om nietsvermoedende online daters op te lichten. Vroeg of laat vraagt de oplichter om geld. Dit bedrag ziet het slachtoffer echter nooit meer terug. "Datingfraudeurs gaan uiterst geraffineerd te werk. Maak daarom nooit geld over naar iemand die je nog nooit in het echt hebt ontmoet", benadrukt de woordvoerder.

Bij twijfel is het verstandig om bijvoorbeeld via Google Reverse Image Search te controleren of profielfoto's en toegestuurde foto's nog ergens anders op het internet voorkomen.