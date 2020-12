Google heeft een aantal Chrome-extensies van het internetbedrijf InterActive Corp (IAC) verwijderd. Volgens Google schond het bedrijf de regels van zijn platform. Daar is IAC het niet mee eens.

IAC is het moederbedrijf van onder meer Tinder, Ask.com en Vimeo. Een woordvoerder zegt tegen Reuters dat een paar extensies zijn gewist, maar het is niet bekend om welke het precies gaat. Met extensies voegen gebruikers extra functies toe aan hun browser.

"We voeren gesprekken met IAC over onze regels in de Chrome Web Store", zegt Google. "De extensies die niet zijn verwijderd worden onderzocht en we bekijken verdere maatregelen. We hebben nog geen beslissing genomen over de status van IAC in onze winkel."

The Wall Street Journal schreef eerder dat Google overwoog in te grijpen vanwege "misleidende marketingpraktijken" van IAC.

Een woordvoerder van IAC zegt dat de extensies geen regels van Google overtraden. "Google heeft honderden miljoenen dollars verdiend aan onze producten. Dit is niets nieuws, Google misbruikt zijn positie om onze zaken in de internetwereld te beperken." Volgens de woordvoerder werden IAC-extensies tot nu toe altijd goedgekeurd.