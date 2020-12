Een criminele groep hackers die computersystemen van de Overijsselse gemeente Hof van Twente heeft gegijzeld, wil 750.000 euro om de bestanden weer vrij te geven. Dat schrijft de Volkskrant maandag na contact met de hackers.

De groep heeft naar eigen zeggen 40 terabyte aan back-upbestanden in handen. Ze zeggen gemeentelijke informatie te hebben, waaronder e-mails en persoonlijke gegevens van burgers.

Door de aanval werden 24 virtuele servers van de gemeente Hof van Twente vernietigd. Back-upsystemen werden gegijzeld en op slot gezet. De gemeente krijgt pas weer toegang tot de systemen als de hackers 50 bitcoins krijgen.

De gemeente en politie hebben geen contact opgenomen met de hackers, schrijft de Volkskrant. De politie heeft eerst tijd nodig om onderzoek te doen, om te inventariseren wat er precies weg is en wat er is gebeurd. Wanneer het onderzoek is afgerond, is niet bekend.

De hack kwam vorige week aan het licht nadat medewerkers van de gemeente niet konden inloggen. "Er werd duidelijk dat er sprake is van onbekende derden die zich toegang hebben verschaft tot onze systemen en de gegevens op al onze servers voor ons ontoegankelijk hebben gemaakt", zei een woordvoerder toen.

Van de aanval is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie.