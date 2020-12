De Nationale Politie gaat het zoekgedrag van alle medewerkers binnen eigen systemen monitoren met een speciaal ontwikkeld programma. Dit moet onder andere het lekken van vertrouwelijke informatie naar criminelen voorkomen, schrijft NRC.

Met het programma zou het mogelijk zijn om "opvallend zoekgedrag binnen de politiesystemen in een vroegtijdig stadium te detecteren". De politie laat aan NRC weten "oneigenlijk gebruik van politie-informatie" op verschillende niveaus te willen bestrijden. Denk aan het onnodig opzoeken van het strafblad van een BN'er of iemand uit eigen kring - tot aan het doorspelen van informatie aan criminelen.

Deze voorbeelden kwamen in de praktijk geregeld voor. Zo onderzocht de politie in 2019 in totaal 178 gevallen van mogelijk lekken, misbruik van informatie of het achterhouden ervan. Uiteindelijk kregen 68 politieagenten hiervoor een disciplinaire maatregel opgelegd.

Vanaf het voorjaar zal het programma geleidelijk in gebruik worden genomen. Tegen het einde van 2021 moet het zoekgedrag van alle 65.000 politiemedewerkers gemonitord worden.