Apple heeft een programma opgezet om iPhone 11-modellen met touchscreenproblemen te repareren. Via een apart ingerichte website kunnen klanten zien of ze hiervoor in aanmerking komen en welke stappen zij vervolgens kunnen nemen.

Het gaat specifiek om iPhone 11-modellen die tussen november 2019 en mei 2020 zijn aangeschaft. Door het serienummer in te voeren op de website, kunnen klanten zien of zij in aanmerking komen voor de schermreparatie. Mocht je deze kosten zelf al betaald hebben, dan kun je Apple vragen die te vergoeden.

Volgens het bedrijf lijkt een probleem met de hardware de boosdoener te zijn. Hierdoor valt een deel van de aanraakgevoeligheid weg. Apple laat weten dat het slechts een klein deel van de modellen betreft. Het is echter niet duidelijk om hoeveel telefoons het precies gaat.

Wie voor een schermreparatie in aanmerking komt na het invullen van het serienummer, kan vervolgens terecht bij een geautoriseerde Apple-reparateur of een Apple-winkel. Ook is het mogelijk om het toestel per post op te sturen.