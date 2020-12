Bedrijven die hopen dat de Europese Unie en de nieuwe regering van de Verenigde Staten snel een akkoord bereiken waarmee gegevens tussen de twee gebieden uitgewisseld kunnen worden, moeten daar waarschijnlijk nog maanden op wachten. Dat zegt het hoofd van de Europese privacywaakhond tegen persbureau Reuters.

Het eerdere akkoord met de naam Privacyschild werd in juli door het Europees Hof van Justitie van tafel geveegd, omdat gegevens van Europese burgers in de VS naar het oordeel van de hoogste Europese rechter onvoldoende beschermd worden.

Bedrijven die van het Privacyschild gebruikmaakten om het sturen van gegevens naar de VS te verantwoorden, moesten daar onmiddellijk mee stoppen. Vijfduizend bedrijven maakten van de regeling gebruik.

"Ik verwacht niet binnen enkele weken een vervanger voor Privacyschild, en waarschijnlijk ook niet binnen enkele maanden", zegt Wojciech Wiewiorowski, de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS).

"Dus we moeten er rekening mee houden dat een systeem zonder een Privacyschild-achtige oplossing nog een tijdje gaat duren." Een van de redenen is volgens hem dat de regering van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden andere prioriteiten heeft.

Activist liet Privacyschild ongeldig verklaren

Het Privacyschild is het tweede akkoord tussen Washington en Brussel dat door het Europees Hof nietig werd verklaard. Hetzelfde gebeurde in 2015 met de voorganger, het Safe Harbour-verdrag.

De verdragen werden van tafel geveegd na zaken van de Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems. Hij maakt zich zorgen dat informatie van burgers eenvoudig in handen komt van Amerikaanse inlichtingendiensten zodra het de oversteek van de Atlantische oceaan maakt.