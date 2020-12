De populaire sinterklaaswebsites Mick's Rijmwoordenboek en Lootjestrekken.nl trekken ondanks de coronacrisis bijna net zoveel bezoekers als voorgaande jaren. Dat melden de oprichters van de sites vrijdag aan NU.nl.

Het Rijmwoordenboek is juist wat drukker dan gebruikelijk, zegt oprichter Michael Janus. "De drukte begon iets eerder dit jaar. Misschien omdat het nu op een zaterdag valt en daarom minder verspreid is over de dagen? Who knows."

Lootjestrekken.nl zag in eerste instantie wel een daling in het aantal mensen dat voor de feestdagen digitaal lootjes trok. "We hebben normaal zo'n drie miljoen mensen die lootjes trekken", zegt eigenaar Arjan Kuiper. "Maar tot half november was het beduidend rustiger."

Uit de jaarlijkse peiling van de site bleek toen dat veel minder mensen van plan waren om Sinterklaas te vieren: 35 procent van de ondervraagden had sinterklaasplannen, tegenover 50 procent in de jaren ervoor. "Maar sinds rond de coronapersconferentie van midden november is het opeens druk." Kuiper weet niet zeker of die twee gebeurtenissen verband met elkaar hebben.

'Mensen hebben meer behoefte aan vriendschapsbanden'

Die inhaalslag is zo groot dat Kuiper verwacht dat het totale aantal van drie miljoen mensen die lootjes hebben getrokken dit jaar weer wordt gehaald. "Ik denk dat mensen afwachtend waren. Maar ik vermoed dat mensen juist nu de behoefte hebben om hun vriendschapsbanden aan te halen en de feestdagen daarom als extra belangrijk zien."

Lootjestrekken.nl heeft daarom op de site tips gepubliceerd om coronaproof de feestdagen door te komen. De site raadt mensen aan om hun groepen te splitsen, cadeaus via de post te sturen of een winterviering in de tuin te organiseren.