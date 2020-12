De NS test nieuwe manieren om mensen te vervoeren met de app NS Lab. Daarnaast kun je de Griekse goden verslaan door er een menigte boze Grieken op af te sturen in Okhlos: Sigma. Dit en meer zijn de apps van de week.

NS Lab

De NS wil het makkelijker maken voor reizigers om van deur tot deur een reis te plannen. Daarom is het bedrijf in de NS Lab-app een proef gestart die tot halverwege 2021 duurt. In de app kun je nu niet alleen een treinkaartje kopen, maar ook een elektrische deelauto of deelscooter huren.

Voor de proef werkt de NS samen met Check, GO Sharing en SIXT share. Het nadeel is dat je vanuit de app je reservering niet helemaal kunt voltooien. Voordat je reservering compleet is, moet je hem bevestigen in de app van een van deze verhuurdiensten.

Om mensen aan te moedigen de app te testen, kun je een deelscooter gratis proberen en krijg je korting op het huren van een deelauto.

Download NS Lab voor iOS of Android (gratis)

hocus 2

Ken je hocus nog? Deze populaire puzzelgame uit 2015 liet zien dat je geen indrukwekkende grafische pracht nodig hebt om een uitstekend puzzelspel te maken. Hocus 2 bouwt hier vijf jaar later op verder met een gloednieuwe collectie aan hersenkrakers.

In hocus 2 draait het allemaal om perspectief. Door goed te kijken en de vorm in je hoofd te draaien, zul je (soms na vaak proberen) vanzelf de oplossing gaan zien. Door vormen met elkaar te verbinden en zo een pad voor jezelf te maken, moet je slim gebruikmaken van de achtergrond.

Hocus 2 is nu beschikbaar voor iOS en komt binnenkort uit voor Android. Wel kun je de app alvast reserveren in de Play Store.

Download hocus 2 voor iOS (3,49 euro) of Android (pre-order)

30 Bekijk hier de trailer van de game Hocus 2

Okhlos: Sigma

Uitgever Devolver Digital pakt het strategiegenre op een originele manier aan in Okhlos: Sigma. In dit spel is het aan jou om een boze mensenmenigte te verzamelen die sterk genoeg is om het tegen de Griekse goden op te nemen.

Okhlos heeft een eigen grafische stijl, die 2D-pixelbeelden combineert met een 3D-wereld. Naarmate je groep relschoppers groeit, kun je bekende helden inhuren als Heracles en Socrates om steeds sterker te worden.

Dat zorgt al snel voor een chaotisch en komisch geheel waarin een rennende groep van tientallen poppetjes hele gebouwen verwoest terwijl een Griekse god de benen neemt. Okhlos bevat acht werelden die automatisch gegenereerd worden, zodat ze er steeds net weer anders uitzien.

Download Okhlos: Sigma voor iOS (3,49 euro)