Welke oordopjes met draad zijn de beste? En welke hebben de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Oordopjes met draad zijn tegenwoordig een stuk minder populair dan oordoppen zonder draad. Draadloos is natuurlijk makkelijker en prettiger in gebruik, maar oordopjes met draad hebben ook voordelen. Je hoeft je geen zorgen te maken over haperingen in de verbinding. En doordat ze geen accu hebben, vallen ze niet ineens uit als die leeg is.

De Consumentenbond test koptelefoons op onder meer geluidskwaliteit, draagcomfort en accuduur. In totaal zijn 171 koptelefoons getest die goed verkrijgbaar zijn.

Van de 24 getest oordopjes met draad is een model van Sony de Beste uit de Test. Dit model heeft ook de beste prijs-kwaliteitverhouding en is dus tegelijk de Beste Koop. Een goed alternatief is een model van Sennheiser.

Deze oordopjes van Sony zijn eenvoudig, maar goed. Je drukt ze vast in je oor (in-ear). Hierdoor kan maar weinig geluid naar buiten lekken en heb je ook minder last van geluiden uit de omgeving. De geluidskwaliteit is goed. Wel ligt er enige nadruk op de bas. Voor sommige mensen is dat iets te.

In het draad zitten een microfoon en een knop verwerkt. Met de microfoon kun je bellen via je smartphone. Met de knop kun je de muziek pauzeren en hervatten. En je kunt een telefoontje opnemen en ophangen. Dit werkt zowel op Android-telefoons als op iPhones.

De oordopjes zijn verkrijgbaar in blauw, rood, wit en zwart. Ze worden geleverd met vier verschillende maten plugjes, zodat ze in bijna ieder oor passen. Ook zit er standaard een reistasje bij.

Een goed alternatief is een model van Sennheiser. Hij zit in dezelfde prijsklasse en scoort redelijk goed. De oortjes zijn een stuk lichter dan die van Sony.

Ook dit is een eenvoudig in-earmodel (je drukt de dopjes vast in je oor). Het geluid is goed en verschillende toongebieden zijn goed in balans. Wel kun je wat last hebben van de kabels die tegen je kleding schuren. Dat hoor je als contactgeluid via de oordopjes.

De dopjes hebben helaas geen afstandsbediening of microfoon in het draad. Je kunt dus ook niet draadloos bellen met deze oordopjes.

De Sennheiser-oordopjes worden, net als die van Sony, met een set van vier maten plugjes geleverd.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product.

De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.