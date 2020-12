De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een onderzoek naar smartphonemakers die het onmogelijk maken om mobiel te betalen buiten hun eigen betaalapp om. Dat maakt de autoriteit vrijdag bekend.

Sommige smartphones laten andere apps niet toe tot de zogenoemde near field communication (NFC)-chip. Die chip maakt het mogelijk om met je mobiele telefoon te betalen.

ACM signaleerde eerder deze week in een marktstudie dat dit mogelijk innovatie in de weg zit. De autoriteit schrijft dat de consument volgens de Europese wet het recht heeft om zelf te kunnen kiezen op welke manier ze iets betalen.

Daarom wil ACM onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van de belemmering van keuzevrijheid van de consument door smartphonefabrikanten die hun NFC-chip niet openstellen voor andere betaalapps. Onder andere Apple geeft zijn NFC-chip niet vrij voor banken of andere financiële diensten buiten Apple Pay.