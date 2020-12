Nederlandse internetproviders reageren vooralsnog terughoudend op plannen van Stichting BREIN om mensen die vaak zonder toestemming films en series uploaden te waarschuwen. T-Mobile zegt er bij niet aan te willen meewerken.

De Nederlandse auteursrechtenwaakhond Stichting BREIN is van plan mensen die regelmatig films en series uploaden via BitTorrent te gaan waarschuwen. Dat uploaden gebeurt vaak tegelijk en na het downloaden van een film of serie via een torrentprogramma. In een e-mail krijgen de uploaders te horen dat er in de toekomst mogelijk wordt gehandhaafd.

BREIN zet speciale software in waarmee relevante Nederlandse IP-adressen gedetecteerd worden. Vervolgens vraagt BREIN de internetproviders of zij een waarschuwingsmail aan hun klanten willen doorsturen.

T-Mobile laat aan NU.nl weten geen medewerking te kunnen verlenen. De provider noemt het bieden van veiligheid de hoogste prioriteit. "Daarom willen wij niet in opdracht van externe partijen meewerken aan het actief volgen van het internetgedrag van onze klanten, op welke wijze dan ook."

De internetaanbieder zegt dat bevoegde opsporingsambtenaren onder voorwaarden bepaalde gegevens kunnen inzien. Dat kan als er een vermoeden bestaat dat er strafbare feiten worden gepleegd.

KPN en VodafoneZiggo laten in elk geval weten geen gegevens te verstrekken die een naam, adres of woonplaats van een klant onthullen. KPN zegt zich nog te buigen over het voorstel om namens BREIN een bericht aan KPN- of XS4ALL-klanten door te sturen.

Ook VodafoneZiggo heeft daar nog geen beslissing over genomen. "Wij maken een zorgvuldige afweging of en in hoeverre wij hieraan mee willen werken."

AP heeft systeem van BREIN niet onderzocht

Stichting BREIN zegt IP-adressen die niet relevant zijn niet op te slaan. Gegevens die wel worden gebruikt, "worden zo snel mogelijk na verzending van de voorlichtende waarschuwing gewist". Volgens BREIN is de verwerking van persoonsgegevens in lijn met de privacybescherming.

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens is een vergunning aangevraagd, maar de autoriteit oordeelde dat hier geen vergunning voor nodig is. "De AP heeft het systeem niet van tevoren getoetst", laat een AP-woordvoerder weten. "Het systeem is dus niet goedgekeurd, maar ook niet afgekeurd."

De AP zegt te weinig capaciteit te hebben om meer onderzoek naar het systeem van BREIN te doen. "Het gaat hierbij om strafrechtelijke gegevens en dat zijn zeer gevoelige persoonsgegevens", benadrukt de woordvoerder. "Maar gezien het flinke personeelstekort moeten wij vaak pijnlijke keuzes maken en kunnen we hiernaar dus niet zomaar vooraf proactief onderzoek instellen."

BREIN moet daarom zelf aantonen dat het systeem aan de wet voldoet. "Als er klachten bij ons binnenkomen, dan zullen we die uiteraard gepast onderzoeken, wat betekent dat we het systeem nader onder de loep kunnen nemen."