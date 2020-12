YouTube gaat gebruikers vragen of ze zeker weten dat ze een reactie willen plaatsen als er mogelijk kwetsende dingen worden gezegd. Met de nieuwe melding hoopt YouTube kwetsende taal op zijn platform te verminderen.

YouTube-gebruikers kunnen de komende tijd een melding krijgen als ze een reactie plaatsen onder een video. Wanneer het algoritme van YouTube kwetsende taal in een reactie meent te herkennen, wordt er een melding aan de gebruiker getoond.

In deze melding wordt de gebruiker opgeroepen geen kwetsende taal te gebruiken en wordt er verwezen naar de communityrichtlijnen. Vervolgens kan de gebruiker met één druk op de knop zijn reactie aanpassen of er voor kiezen de reactie alsnog te plaatsten.

YouTube blokkeert de reacties niet. Het algoritme kan namelijk ook onterecht denken dat er kwetsende taal in een reactie staat. Als dit het geval is kunnen gebruikers dit ook melden. Mocht later blijken dat de reactie wel de regels van YouTube overtreedt, dan kan de reactie alsnog offline worden gehaald.