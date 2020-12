Uitzendbureau Randstad was doelwit van hackers, maakt het bedrijf donderdag bekend. De hackers zijn de servers van het bedrijf binnengedrongen en hadden toegang tot gegevens over de activiteiten van Randstad in de Verenigde Staten, Polen, Italië en Frankrijk.

Randstad ontdekte de hack onlangs en schakelde cyberveiligheidsexperts en forensische onderzoekers in. Dit onderzoek loopt momenteel nog. Het is niet bekend of er ook Nederlandse data zijn buitgemaakt.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat een hackersgroep met de naam Egregor achter de cyberaanval zat. Die groep heeft een deel van de buitgemaakte gegevens inmiddels gepubliceerd. Het is nog niet duidelijk wat de omvang van het datalek is.

Ondanks de hack kon Randstad gewoon doorwerken. Het bedrijf heeft de hack bij toezichthouders en opsporingsdiensten gemeld.