De computersystemen van de Overijsselse gemeente Hof van Twente zijn door onbevoegden "ontoegankelijk gemaakt". Door verstoring kunnen burgers een aantal zaken niet digitaal afhandelen, waaronder het aanvragen van een paspoort of rijbewijs of het doorgeven van een verhuizing. Dat meldt de gemeente donderdag.

Dat de systemen "ontoegankelijk" zijn gemaakt betekent mogelijk dat er sprake is van gijzelsoftware. Op de vraag of dat daadwerkelijk het geval is, verwijst een woordvoerder namens de gemeente door naar de politie. Die wil die vraag niet beantwoorden.

Bij gijzelsoftware, ook wel ransomware genoemd, worden servers versleuteld en bestanden ontoegankelijk gemaakt. Vaak eist de gijzelnemer losgeld om de bestanden weer vrij te geven. In sommige gevallen worden data gestolen om het slachtoffer te chanteren.

De storing werd dinsdagochtend ontdekt toen medewerkers niet konden inloggen. "Er werd duidelijk dat er sprake is van onbekende derden die zich toegang hebben verschaft tot onze systemen en de gegevens op al onze servers voor ons ontoegankelijk hebben gemaakt", meldt de gemeente bij monde van de burgemeester.

Gevoelige informatie van inwoners op getroffen servers

Hof van Twente laat weten dat op de getroffen servers gevoelige informatie van inwoners stond. Er zijn geen aanwijzingen dat deze zijn ingezien, maar de gemeente geeft toe geen 100 procent zekerheid te kunnen geven.

"Wel kunnen veel van deze gegevens als onbruikbaar worden beschouwd. Ze zijn vernietigd, niet meer terug te halen", meldt de gemeente. "Dat maakt dat onze gemeente nu voor de immense taak staat om een geheel nieuwe infrastructuur voor onze gegevens te bouwen en daaraan nieuwe 'schone' gegevens toe te voegen."

De exacte omvang van de schade wordt op dit moment nog uitgezocht, aldus de woordvoerder.