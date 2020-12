Facebook gaat misleidende beweringen over coronavaccins verwijderen, maakt het bedrijf donderdag bekend. Als berichten op Facebook tegenspreken wat deskundigen constateren over coronavaccins, gaat het platform deze berichten offline halen.

Facebook deed eerder al samenzweringstheorieën en misinformatie over het coronavirus in de ban. Nu breidt Facebook dit specifiek uit naar valse beweringen over coronavaccins.

In oktober maakte YouTube al bekend video's te verwijderen die misleidende informatie verspreiden over vaccinaties.

Op sociale media gaan veel berichten rond met nepnieuws over coronavaccins. Nu de eerste landen gaan beginnen met vaccineren ziet Facebook het als noodzakelijk om strenger op te treden tegen deze misleidende berichten.

Het Verenigd Koninkrijk gaat volgende week beginnen met vaccineren. Ook de Verenigde Staten verwachten nog in december te kunnen starten met het verspreiden van de eerste vaccins. Volgens minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge kan er in Nederland waarschijnlijk op 4 januari gestart worden met vaccineren.