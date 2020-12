Techbedrijf IBM waarschuwt bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij het vervoeren van coronavaccins voor hackers. Het bedrijf heeft verschillende phishingcampagnes ontdekt die gericht zijn om meer informatie te krijgen over het vervoer van de vaccins tegen het coronavirus.

Hackers zouden proberen om informatie te verzamelen. Ze deden zich via e-mails voor als een topbestuurder van de Chinese onderneming Haier Biomedical. Ook zou via phishingmails zijn geprobeerd om de inloggegevens van mensen te bemachtigen en malware te verspreiden. Organisaties die betrokken zijn bij het proces om vaccins op extreem lage temperaturen te vervoeren zouden het doelwit zijn.

Het is onduidelijk wie achter de cyberspionage zit. Een expert van IBM merkte wel op dat landen in de hele wereld ongetwijfeld graag meer informatie bemachtigen over de beste manier om een vaccin te distribueren. Het vervoeren van vaccins kan een complexe logistieke operatie zijn. Zo moet een middel van Pfizer en BioNTech bijvoorbeeld op een temperatuur van -70 graden worden bewaard.

De nepmails van Haier zouden naar tien organisaties zijn gestuurd, waaronder de EU-dienst die gaat over belastingen en de douane-unie. De IBM-analist stelde dat de hackers uitzonderlijk veel moeite hebben gedaan om de topmanager van het Chinese bedrijf te kunnen imiteren. Ze zouden uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar koeleenheden van die onderneming.

Hackers probeerden ook binnen te komen bij laboratoria

Eerder werden al meerdere hackpogingen gedaan bij verschillende bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van coronavaccins. Het gaat daarbij onder andere om het Duitse Biontech en de Britse farmaceut AstraZeneca.

Hackers benaderden via LinkedIn en WhatsApp medewerkers van de laboratoria, om vervolgens via malafide linkjes in documenten toegang te krijgen tot de systemen. Verschillende pogingen zijn herleid naar hackersgroepen in Rusland en Noord-Korea.