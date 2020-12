Ruim veertig Amerikaanse staten doen onderzoek naar Facebook vanwege mogelijke schendingen van de concurrentiewetgeving. De staten zouden volgende week een mededingingszaak tegen de socialemediagigant willen aanspannen, meldt persbureau Reuters donderdag op basis van vier ingewijden.

Het is niet duidelijk welke veertig staten bij de rechtszaak betrokken zullen zijn. Het onderzoek naar Facebook wordt naar verluidt geleid door de staat New York.

Over de zaak is verder weinig bekend. Zo is onduidelijk wat de staten in hun aanklacht zullen meenemen. Een veelgehoorde klacht is dat Facebook volgens een strategie kleine concurrenten overneemt. Zo gebeurde dat bijvoorbeeld met Instagram in 2012 en WhatsApp in 2014.

Het zou de tweede grote Amerikaanse rechtszaak tegen een Big Tech-bedrijf van dit jaar worden. In oktober sleepte het Amerikaanse ministerie van Justitie Google al voor de rechter, omdat het concern misbruik zou maken van zijn dominante positie en daarmee concurrenten zou benadelen.