Apple levert zijn telefoons sinds de komst van de iPhone 12 niet langer met een stroomadapter. De consumentenbond in de Braziliaanse staat São Paulo, Procon-SP, schrijft op zijn website echter dat Apple de adapter alsnog in de doos moet stoppen.

Procon-SP vroeg Apple uit te leggen waarom er geen opladers meer worden meegeleverd. Het bedrijf herhaalde daarop zijn standpunten: het achterwege laten van een stroomadapter zorgt volgens Apple voor kleinere doosjes, waardoor meer iPhones verscheept kunnen worden. Daarnaast zou het minder belastend voor het milieu zijn en hebben veel mensen de adapters al in huis.

Procon-SP zegt daar niet in mee te gaan en heeft Apple officieel gevraagd om de iPhones alsnog met oplader te gaan leveren. Geeft het bedrijf daar geen gehoor aan, dan kan het boetes verwachten.

Volgens de consumentenbond is het niet logisch om telefoons zonder lader te leveren, als de waarde van het product niet wordt herzien en als er geen plan is om oude apparaten te recyclen. Procon-SP zegt daarnaast dat er te weinig bewijs is dat Apple hiermee zijn impact op het milieu verkleint.

Apple heeft kort de tijd om op de beslissing van Procon-SP te reageren, anders wordt het bedrijf beboet. Het besluit geldt momenteel alleen voor de staat São Paulo, maar ook landelijk wordt overwogen om Apple te dwingen om iPhones met adapters te leveren.