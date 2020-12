Berichtendienst Twitter scherpt zijn regels aan in de strijd tegen hatelijke berichten. Voortaan is taalgebruik dat personen "ontmenselijkt" op basis van ras, etniciteit of nationale oorsprong verboden. Dat maakte het sociale medium woensdag bekend.

Het Amerikaanse bedrijf wijst erop dat het permanent de regels bijstelt om mensen te beschermen.

Onlangs nog deed Twitter, in navolging van Facebook, de ontkenning van de Holocaust als haatbericht in de ban. Het ontkennen van de massamoord op joden door nazi-Duitsland druist nu in tegen de regels. De dienst zegt antisemitisme krachtig te veroordelen.

In maart van dit jaar besloot Twitter al berichten te verbieden waarin mensen onmenselijk worden behandeld vanwege een handicap, een ziekte of hun leeftijd.