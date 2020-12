De internetballonnen van Google-zusterbedrijf Loon navigeren voortaan op basis van een zelflerend algoritme. Daarmee wordt de meest efficiënte route van hun vlucht berekend. Dat maakt het bedrijf woensdag bekend in een blogbericht.

Het zelflerende systeem is ontwikkeld door een team van Google dat zich specialiseert in kunstmatige intelligentie. Volgens Loon zorgt het nieuwe navigatiesysteem ervoor dat de ballonnen zelfstandig kunnen berekenen wat de optimale vliegroute is. Die berekeningen worden sneller gemaakt dan met het oude systeem, dat werkte met algoritmes die door mensen waren gemaakt.

Ook zouden de ballonnen hierdoor efficiënter vliegen. Dat betekent dat ze minder energie verbruiken om grotere afstanden te overbruggen.

De ballonnen van Loon maken het mogelijk om internet te bieden aan mensen die daar niet of nauwelijks toegang toe hebben. Zo varen de ballonnen inmiddels boven een gebied in Kenia, waar ze van windstromen gebruikmaken om boven het beoogde gebied te blijven.

Vanuit een lanceerstation worden de ballonnen naar zo'n 20 kilometer hoogte gebracht. Ze zijn voorzien van zendapparatuur, een accu en zonnepanelen. Uiteindelijk moeten de ballonnen ook in andere landen voor commercieel gebruik worden ingezet.

Loon ontstond in 2011 binnen Googles experimentele afdeling X. Zeven jaar later werd het een zelfstandig bedrijf onder de paraplu van moederbedrijf Alphabet.