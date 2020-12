Stichting BREIN gaat mensen waarschuwen die herhaaldelijk auteursrechtelijk beschermd werk op internet zetten. Het gaat bijvoorbeeld om films, series en boeken. Het voorlichtingsproject begint op 15 december, meldt de stichting op de website.

BREIN gebruikt speciale software om Nederlandse IP-adressen te zoeken die vaak materiaal online zetten dat inbreuk maakt op rechten. Dit zijn werken die op de Nederlandse markt populair zijn, "bij voorkeur Nederlands origineel werk".

De stichting wil minstens een half jaar voorlichtende waarschuwingen sturen. In dit project gaat het niet om mensen die heel soms iets downloaden, maar om frequente bittorrentuploaders. Dit zijn niet zozeer mensen die als eerste een film online zetten, maar die door zelf te 'seeden' wel de uitwisseling van illegaal materiaal in stand houden.

Seeden gebeurt via een torrentprogramma. Na (of al tijdens) het downloaden wordt de computer van de gebruiker ingezet om de film of serie te uploaden naar anderen die de video willen downloaden. Als meer mensen een film seeden, kan een film sneller worden gedownload.

Volgens BREIN fungeren deze seeders als 'smeerolie', omdat zonder hen de functionering van illegale content niet standhoudt. De stichting zegt dat tegen de mensen die het materiaal als eerste online zetten al "met succes wordt gehandhaafd".

In dit stadium gaat het volgens BREIN alleen nog om waarschuwen, maar worden mensen er in de e-mails wel op gewezen dat er in de toekomst mogelijk gehandhaafd wordt. Of de stichting daartoe daadwerkelijk overgaat, hangt af van het effect van deze waarschuwingen.