Microsoft verwijdert individuele productiviteitsscores in Microsoft 365 na kritiek. Met de functie konden werkgevers per werknemer inzicht krijgen in het gebruik van onder meer e-maildienst Outlook, vergaderdienst Teams en Office-producten, zoals Word en Excel.

Aan de metingen kunnen werkgevers zien hoe hun personeel Microsoft 365-producten gebruikt en of zij dat op meerdere apparaten doen. Het bedrijf berekent scores die iets zouden zeggen over hoe medewerkers communiceren, vergaderen of samenwerken.

"We hadden een functie toegevoegd waarmee gebruikersnamen en gerelateerde acties over een periode van 28 dagen zichtbaar waren", legt Microsoft uit in een blogpost. "Als reactie op feedback van de afgelopen week verwijderen wie die functie volledig."

In plaats daarvan krijgt een werkgever alleen inzicht in een productiviteitsscore die is gebaseerd op gebundelde gegevens van meerdere personen. "Niemand in de organisatie kan de productiviteitsscore gebruiken om toegang te krijgen tot informatie over hoe een individu in Microsoft 365 apps en diensten gebruikt."

Ook zegt het bedrijf duidelijk te maken dat de functie alleen op organisatieniveau inzicht biedt.