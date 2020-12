De Belgische consumentenbond Test Aankoop en zijn Spaanse equivalent OCU klagen Apple aan wegens een software-update waarmee iPhones in 2017 bewust trager werden gemaakt om de batterij te ontzien.

Bezitters van een iPhone 6 of 6S werden daardoor "oneerlijk behandeld en misleid", aldus de Europese consumentenorganisatie Euroconsumers. Met de zaken hoopt de consumentenbond 60 euro per gedupeerde van Apple te ontvangen.

Met de update wilde Apple voorkomen dat de iPhones plotseling zouden uitvallen doordat de verouderde accu een piekmoment niet aankon.

Het bedrijf moest door het stof, omdat iPhone-bezitters niet over de update werden geïnformeerd en mogelijk een vervangende telefoon of batterij kochten, omdat het huidige apparaat trager werd.

"Ons doel is altijd geweest om producten te maken waar onze klanten van houden, en iPhones een zo lang mogelijke levensduur geven is daar een belangrijk onderdeel van", reageert Apple in gesprek met de Financial Times.

Apple meerdere malen door het stof om batterijkwestie

In Italië leidde dat tot een boete van 10 miljoen euro. Het bedrijf bood iPhone-bezitters die de accu buiten de garantie om lieten vervangen een vergoeding aan. Verder gaf het bedrijf in de instellingen van de smartphone meer inzicht in de conditie van de batterij.

In de Verenigde Staten trof Apple in maart een schikking van ongeveer 25 dollar per iPhone om verdere zaken te ontlopen. Het bedrijf heeft overigens niet erkend fout te hebben gezeten met de software-update.