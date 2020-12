Microsoft Teams is de populairste gratis iPhone-app van 2020, maakt Apple bekend in zijn woensdag gepubliceerde ranglijst. CoronaMelder, de app van de overheid waarmee mensen gewaarschuwd kunnen worden als zij in de buurt zijn geweest van iemand die later het coronavirus bleek te hebben, staat op de tweede plaats.

De ranglijst wordt verder gevuld met onder Zoom (vijfde plaats) en Houseparty (negende plek): apps waarmee het mogelijk is om op afstand met elkaar te videobellen. De apps wonnen door de corona-epidemie aan populariteit.

Traditionele sociale media zoals TikTok (derde plaats), WhatsApp, Instagram (zesde en zevende plaats) en Snapchat (vijftiende plaats) staan ook in de lijst. De Facebook-app is met zijn twintigste positie hekkensluiter van de lijst.

Populairste gratis iPhone-apps van 2020:

Microsoft Teams CoronaMelder TikTok DigiD Zoom WhatsApp Instagram Google Maps Houseparty YouTube Spotify Widgetsmith Tikkie Vinted Snapchat Netflix Jumbo Extra's Microsoft Outlook Disney+ Facebook

Among Us! populairste gratis game

Het avonturenspel Among Us! is de populairste gratis iPhone-game. In het spel bevinden spelers zich in een ruimteschip. Terwijl zij als bemanning proberen om taken te voltooien, zijn een of twee spelers bedriegers die de rest proberen te vermoorden zonder gezien te worden.

Minecraft is het populairste betaalde spel. De klassieker kent ook op iPhones een avontuurlijke overleefmodus en een creatieve bouwmodus, waarin spelers de vierkante wereld van een van 's werelds populairste gamefranchises kunnen verkennen.

De volledige lijst van de populairste iPhone-games in Nederland is hier te vinden.