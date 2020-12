T-Mobile heeft de overname van provider Simpel per 1 december afgerond, maakt de provider dinsdag bekend op zijn website. Dat betekent dat T-Mobile in de boeken een miljoen klanten kan bijschrijven, hoewel voor hen niets verandert, aldus de provider.

T-Mobile kondigde halverwege oktober aan Simpel voor een niet nader genoemd bedrag te willen overnemen. Simpel was tot 2014 al onderdeel van T-Mobile, maar maakte zich toen onafhankelijk.

De overname lag daarna ter goedkeuring bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), maar die kwam na een maand met haar oordeel dat consumenten in Nederland nog voldoende keuze hebben tussen concurrerende partijen.

Dat was anders voor de overname van Tele2 door T-Mobile in 2017. Omdat het aantal providers met een eigen netwerk daarmee van vier naar drie ging, boog zowel Brussel als de ACM zich over de overname.

Uiteindelijk mocht T-Mobile de provider overnemen, waardoor Tele2 nu ongeveer een jaar formeel onderdeel is van T-Mobile. Tele2 en Simpel zijn als los merk eigendom van het bedrijf.