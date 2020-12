In Vietnam zitten momenteel 69 politieke gevangenen vast omdat zij een kritisch bericht op Facebook hebben geplaatst, meldt Amnesty International in een rapport (pdf) over de vrijheid van meningsuiting en de rol van sociale media in het Zuidoost-Aziatische land.

Van de gewetensgevangenen zitten er 44 een straf van tussen de negen maanden en elf jaar uit, aldus de mensenrechtenorganisatie. De overige 25 personen zitten in afwachting van een mogelijke veroordeling in de cel.

"Vietnam is op dit moment een van de meest onderdrukkende omgevingen ter wereld als het gaat om de online vrijheid van meningsuiting", schrijft Amnesty.

"Op het moment van publicatie telt Amnesty International ten minste 170 gewetensgevangenen in Vietnam, het grootste aantal sinds Amnesty International met de tellingen in het land is begonnen. Daaronder vallen 69 mensen die zijn vastgezet vanwege hun vreedzame uitoefening van hun recht om zich online te uiten."

Meer dan de helft (37 personen) is vastgezet na een kritisch bericht over de Vietnamese Communistische Partij. Andere personen zijn met de staat in aanraking gekomen na (burger)journalistieke activiteiten of nadat zij bijvoorbeeld iets over het Dong Tam-incident op Facebook hadden geplaatst.

Vietnam beperkt vrijheden als reactie op nationale onrust

In januari werd een 84-jarige vertegenwoordiger van Dong Tam doodgeschoten nadat politieagenten uit de hoofdstad Hanoi de gemeente binnendrongen vanwege een grondgeschil met de overheid.

De Vietnamese overheid maakt aanspraak op het land van de dorpsbewoners, die zich daartegen verzetten. Drie jaar geleden leidde de grondkwestie tot de arrestatie van vier dorpelingen, waarna politieagenten in Dong Tam enkele dagen werden gegijzeld.

"Het Dong Tam-incident leidde destijds tot nationale verontwaardiging in Vietnam, en Facebook was het voornaamste platform waarop het publieke debat plaatsvond", schrijft Amnesty. "De overheid reageerde met een nationale onderdrukking van de online vrijheid van meningsuiting."

Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn zeker zes personen vastgezet nadat zij iets over Dong Tam op Facebook hadden geplaatst.