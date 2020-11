De grootschalige telefoonstoring, waardoor de ANWB maandag een halve dag niet bereikbaar was, is voorbij. De Wegenwacht is weer per telefoon bereikbaar. Wat de storing heeft veroorzaakt, is niet bekend.

"Wij zijn de hele dag druk bezig geweest met het helpen van mensen met pechgevallen die ons moeilijk konden bereiken", aldus een woordvoerder. "Dat gaat ook vanavond nog door." De ANWB was tijdens de storing wel bereikbaar via WhatsApp.

"Wij vinden het erg spijtig dat mensen hier last van hebben gehad", zegt de woordvoerder. "We hebben er alles aan gedaan om de mensen te helpen." De verkeersdienst zette onder meer extra wegenwachten in om mensen met pech die moeilijk bereikbaar waren, op te sporen.