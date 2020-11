De Consumentenbond stapt naar de rechter omdat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) er te lang over zou doen om een klacht over privacyschending door Google af te handelen. Dat maakt de consumentenorganisatie maandagochtend bekend.

Het gaat om een klacht over Android-telefoons, waarop de locatiefunctie aanstaat zonder dat de eigenaar dat weet. Tegelijkertijd met de klacht diende de Consumentenbond in 2018 een handhavingsverzoek in.

Volgens de Consumentenbond lijken er in twee jaar tijd geen stappen te zijn ondernomen. "Iedere drie maanden scheept de toezichthouder consumenten opnieuw af met een nietszeggend, drieregelig briefje", schrijft Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar in het persbericht.

'De zaak is complex'

Door naar de rechter te stappen wil de Consumentenbond de AP dwingen om toch een besluit te nemen in de zaak. AP zegt echter dat het geen uitspraak kan doen in deze zaak. "Deze zaak is onderdeel van een groter onderzoek van de Ierse privacywaakhond naar Google en locatiegegevens", zegt een woordvoerder. "Wij zijn niet bevoegd om daar uitspraken in te doen."

Volgens de woordvoerder vindt ook AP het "frustrerend" dat het zo lang duurt. "Maar in Ierland is er bij de privacywaakhond, net als hier, een groot tekort aan mensen." De autoriteit zit "regelmatig met de consumentenbond aan tafel om uitleg te geven over het proces".

De Consumentenbond schrijft dat het 'eenloketsysteem', waardoor het onderzoek nu bij de Ierse waakhond ligt, "efficiënter zou moeten zijn", maar in de praktijk averechts lijkt te werken. Over het onderzoek van de Ierse privacywaakhond schrijft de organisatie dat het "volstrekt onduidelijk is" wat de reikwijdte van dat onderzoek is.

Update: Dit artikel is voorzien van een reactie van de Autoriteit Persoonsgegevens.