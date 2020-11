Britse telecomproviders mogen vanaf eind september volgend jaar geen Huawei-apparatuur voor 5G meer installeren. De Britse overheid heeft dat zondagavond besloten, meldt Bloomberg.

Ook mogen providers vanaf april volgend jaar geen dienstverlening meer uitbesteden aan de Chinese techgigant. Het Verenigd Koninkrijk wil al langer af van Huawei: het land wil 'leveranciers met een hoog risico' vanaf 2027 helemaal uit zijn netwerk weren.

Daarnaast wil het nieuwe leveranciers stimuleren om de nationale 5G-markt in te stappen. Momenteel is de rest van die markt voornamelijk in handen van Nokia en Ericsson.

Telecombedrijven moeten nu beginnen met het verwijderen van Huawei-apparatuur uit hun 5G-netwerken. Veel van deze apparatuur is in 2019 geplaatst.

De overheid van de Verenigde Staten wil dat bondgenoten Huawei weren, omdat het Chinese bedrijf een beveiligingsrisico zou zijn. De Britten besloten in navolging van Amerikaanse sancties op Huawei dat het bedrijf uit zijn 5G-infrastructuur verwijderd moest worden.