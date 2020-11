Een database van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) is in handen gekomen van een of meerdere hackers, meldt de organisatie op haar website. In de database stonden de gegevens van 90.000 personen, licht een woordvoerder toe.

Het gaat om leden, oud-leden of mensen die op een andere manier via de KNWU bij de wielersport betrokken waren, zoals juryleden.

De hacker of hackers hebben toegang gekregen tot de database van de oude online MijnKNWU-omgeving. Deze omgeving werd sinds januari niet meer gebruikt, maar werd nog wel door de organisatie achter de hand gehouden.

KNWU-leden kunnen de online omgeving gebruiken om hun lidmaatschap te beheren, zich voor wedstrijden in te schrijven en uitslagen te bekijken. Die processen komen niet in gevaar omdat de nieuwe MijnKNWU-omgeving niet door de hack is getroffen.

In de gestolen database stonden namen, e-mailadressen, betaalgegevens en andere persoonlijke informatie, zoals woonadressen of geboortedata. Ook informatie over lidmaatschap van een club was daar opgeslagen.

KNWU waarschuwt voor mogelijke fraude met gegevens

Criminelen kunnen de persoonlijke gegevens gebruiken voor fraude, bijvoorbeeld door nepmailtjes te versturen met de vraag om geld over te maken. De gestolen informatie kan gebruikt worden om zo'n bericht geloofwaardiger te maken, bijvoorbeeld met een persoonlijke aanhef of informatie over iemands wielerclub.

Alle getroffen personen zijn vrijdag per e-mail op de hoogte gesteld. De KNWU roept mensen op om hun wachtwoord in de nieuwe MijnKNWU-omgeving aan te passen en waakzaam te zijn voor fraudepogingen.

Mensen die twijfelen over de echtheid van een bericht of factuur, kunnen voor de zekerheid contact opnemen met de KNWU, aldus de woordvoerder.